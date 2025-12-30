Die Rosenheim-Cops: Mörderische GesellschaftJetzt kostenlos streamen
Die Rosenheim-Cops
Folge 5: Die Rosenheim-Cops: Mörderische Gesellschaft
Die Temperaturen in Rosenheim sind längst unter den Gefrierpunkt gerutscht, als die schlimmsten Befürchtungen im Fall eines Vermissten wahr werden. Sebastian Herrling lebt nicht mehr. Der sportliche Sohn schwerreicher Industrieller ist allerdings nicht beim Klettern abgestürzt, wie alle glauben. Er wurde erschlagen. Zwei Spaziergängerinnen entdecken Herrlings Leiche in einem See. Den Ermittlern Hansen und Stadler steht anstrengende, kriminalistische Knochenarbeit bevor. Neben Habgier könnte auch Eifersucht das Mordmotiv gebildet haben. Da taucht überraschend eine weitere Leiche auf. Besetzung: Igor Jeftic (Sven Hansen) Dieter Fischer (Anton Stadler) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Michaela May (Margarethe Herrling) Leopold Hornung (Martin Herrling) Sabine Lorenz (Judith Brandauer) Karin Thaler (Marie Hofer) Regie: Herwig Fischer Drehbuch: Kerstin Oesterlin u. Jessica Schellack Bildquelle: ORF/ZDF/Bojan Ritan
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick