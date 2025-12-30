Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rosenheim-Cops: Mörderische Gesellschaft

ORF2Staffel 1Folge 5vom 30.12.2025
89 Min.Folge vom 30.12.2025

Die Temperaturen in Rosenheim sind längst unter den Gefrierpunkt gerutscht, als die schlimmsten Befürchtungen im Fall eines Vermissten wahr werden. Sebastian Herrling lebt nicht mehr. Der sportliche Sohn schwerreicher Industrieller ist allerdings nicht beim Klettern abgestürzt, wie alle glauben. Er wurde erschlagen. Zwei Spaziergängerinnen entdecken Herrlings Leiche in einem See. Den Ermittlern Hansen und Stadler steht anstrengende, kriminalistische Knochenarbeit bevor. Neben Habgier könnte auch Eifersucht das Mordmotiv gebildet haben. Da taucht überraschend eine weitere Leiche auf. Besetzung: Igor Jeftic (Sven Hansen) Dieter Fischer (Anton Stadler) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Michaela May (Margarethe Herrling) Leopold Hornung (Martin Herrling) Sabine Lorenz (Judith Brandauer) Karin Thaler (Marie Hofer) Regie: Herwig Fischer Drehbuch: Kerstin Oesterlin u. Jessica Schellack Bildquelle: ORF/ZDF/Bojan Ritan

