ORF2Staffel 1Folge 6vom 04.02.2026
89 Min.Folge vom 04.02.2026

Joseph Kreitmair, Waldbesitzer und Holzhändler, nutzt die Jagd als Ausgleich zu seinem hektischen Berufsalltag – bis er erschossen auf seinem Hochsitz gefunden wird. Die Kommissare Hansen und Stadler konzentrieren sich auf zwei Hauptverdächtige, mit denen Kreitmair zuletzt in Streit geraten war: sein Bruder Sebastian und der Edeltischler Ignatius Böck. Privat ist Hansen ebenfalls gefordert: Gerade hat er die Trachtenmoden-Designerin Isabella Pohl kennengelernt, die mit Leidenschaft versucht, den echten Hamburger in die bayerischen Bräuche einzuführen. Besetzung: Igor Jeftic (Sven Hansen) Dieter Fischer (Anton Stadler) Baran Hêvî (Kilian Kaya) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Arthur Klemt (Sebastian Kreitmair) Heio von Stetten (Ignatius Böck) Regie: Herwig Fischer Koproduktion ZDF/ORF Bildquelle: ORF/ZDF/Linda Gschwentner

ORF2
