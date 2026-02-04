Die Rosenheim-Cops - TotholzJetzt kostenlos streamen
Die Rosenheim-Cops
Folge 6: Die Rosenheim-Cops - Totholz
Joseph Kreitmair, Waldbesitzer und Holzhändler, nutzt die Jagd als Ausgleich zu seinem hektischen Berufsalltag – bis er erschossen auf seinem Hochsitz gefunden wird. Die Kommissare Hansen und Stadler konzentrieren sich auf zwei Hauptverdächtige, mit denen Kreitmair zuletzt in Streit geraten war: sein Bruder Sebastian und der Edeltischler Ignatius Böck. Privat ist Hansen ebenfalls gefordert: Gerade hat er die Trachtenmoden-Designerin Isabella Pohl kennengelernt, die mit Leidenschaft versucht, den echten Hamburger in die bayerischen Bräuche einzuführen. Besetzung: Igor Jeftic (Sven Hansen) Dieter Fischer (Anton Stadler) Baran Hêvî (Kilian Kaya) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Arthur Klemt (Sebastian Kreitmair) Heio von Stetten (Ignatius Böck) Regie: Herwig Fischer Koproduktion ZDF/ORF Bildquelle: ORF/ZDF/Linda Gschwentner
