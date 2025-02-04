Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 13
Folge 13: Ich bin dein Albtraum

42 Min.Ab 12

Die Beamten werden zu einer ausufernden Teenager-Party gerufen. Zwischen betrunkenen Jugendlichen entdecken sie einen 42-Jährigen, der dort verzweifelt seine Ziehtochter sucht. Er befürchtet das Schlimmste, zumal es bereits wieder hell ist und sie nicht erreichbar ist ...

