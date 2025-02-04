Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Heimkehr ohne Heim

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 20
Heimkehr ohne Heim

Heimkehr ohne HeimJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 20: Heimkehr ohne Heim

43 Min.Ab 12

Eine Frau versucht die Haustür zu öffnen, doch der Schlüssel passt nicht. Als sie ums Haus herum geht, entdeckt sie einen fremden Mann und eine schwangere Frau im Pyjama im Inneren des Hauses. - Eine junge Frau sitzt völlig verweint und verwirrt in der Wache. Sie hat den Kripo-Beamten soeben ein verstörendes Video von ihrer neuen Bekanntschaft gezeigt, in dem der Mann völlig weggetreten mit einer leicht bekleideten Frau zu sehen ist.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen