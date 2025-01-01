Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Fortsetzung folgt

SAT.1Staffel 6Folge 15
Fortsetzung folgt

Fortsetzung folgtJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 15: Fortsetzung folgt

43 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einem ehemaligen Entführungsopfer gerufen: Zuhause allein hört die Frau verschiedene Geräusche, die darauf hinweisen, dass sich jemand im Haus befindet. Auch nach mehrmaligem Rufen macht sich niemand bemerkbar. Beim Betreten des Wohnzimmers fällt ihr die DVD-Fernbedienung auf, die auf dem Boden liegt. Als sie auf "Play" drückt, werden schreckliche Erinnerungen wach ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen