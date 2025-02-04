Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 7: Das Leben ist kein Ponyhof

Wegen einer Diebstahls- und Sabotageserie fahren die Beamten vermehrt Streife vor einem Erlebnisbauernhof, als plötzlich ein Junge mit blutverschmiertem Shirt schreiend aus dem Hof in Richtung Straße rennt. - Als die Beamten aus der Wache kommen, rast ein für eine Hochzeit geschmückter Wagen vor, der vor wenigen Minuten als gestohlen gemeldet wurde. - Die Polizisten werden von einer Mutter zu einem leerstehenden Fabrikgebäude gerufen. Ihre Tochter soll sichdarin befinden.

