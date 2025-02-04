Die Ruhrpottwache
Folge 23: Verflixt & zugenäht
43 Min.Ab 12
Die Angestellte eines Modegeschäfts wird während der Arbeit von einem maskierten Motoradfahrer überfallen. Als die Besitzerin hinzukommt, wird diese von dem Täter überrannt, der auch noch einen weiteren Mann im Schwitzkasten hat. Ein stark demolierter Wagen fährt auf den Parkplatz der Wache. Ein sehr nervöser Mann steigt aus und berichtet von einem Unfall, der sich vergangene Nacht ereignet haben soll.
