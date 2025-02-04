Die Ruhrpottwache
Folge 30: Die Fotofalle
43 Min.Ab 12
Eine Krankenschwester wird hinterrücks von einem Mann aus dem Gebüsch angegriffen und verletzt. - Eine 43-Jährige sieht einen jungen Mann auf einem Fahrrad fahren, der offensichtlich nicht ganz bei Sinnen ist. Seine Kleidung ist zerrissen und sein Bein blutet. Dann erkennt sie plötzlich: Das ist ihr Neffe! - Eine Gruppe von Tierschützern ist mit Schweinemasken verkleidet und protestiert lautstark vor einem Restaurant. Angeblich werden dort Schweine misshandelt.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln