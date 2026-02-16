Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 7: Gegen die Strömung
40 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Alex und Tony sind auf einem riskanten Tauchgang im Nordatlantik, als plötzlich starke Strömungen das Vorgehen behindern. Rick und Marty untersuchen eine auffällige Stelle am Boden.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.