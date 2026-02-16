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Die Schatzsucher von Oak Island

Gegen die Strömung

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 7vom 16.02.2026
Gegen die Strömung

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 7: Gegen die Strömung

40 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12

Alex und Tony sind auf einem riskanten Tauchgang im Nordatlantik, als plötzlich starke Strömungen das Vorgehen behindern. Rick und Marty untersuchen eine auffällige Stelle am Boden.

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