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Die Schatzsucher von Oak Island

Zenas Schatzkarte

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 8vom 17.08.2026
Zenas Schatzkarte

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 8: Zenas Schatzkarte

40 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Die Entdeckung einer Gleitbahn, die in den Sumpf führen könnte, ermutigt die Schatzsucher die Bohrungen fortzusetzen. Auf die Freude folgt ein Schock: Auf Zenas Schatzkarte finden sich Hinweise, die direkt zu der mysteriösen Schatzkammer führen. Wieso wurden sie bislang übersehen?

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