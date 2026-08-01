Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 8: Zenas Schatzkarte
40 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Die Entdeckung einer Gleitbahn, die in den Sumpf führen könnte, ermutigt die Schatzsucher die Bohrungen fortzusetzen. Auf die Freude folgt ein Schock: Auf Zenas Schatzkarte finden sich Hinweise, die direkt zu der mysteriösen Schatzkammer führen. Wieso wurden sie bislang übersehen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 5, Season 7-8: A&E Television Networks, LLC