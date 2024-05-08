Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under

Die Jagd beginnt

DMAX
Folge vom 08.05.2024
Die Jagd beginnt

Die Jagd beginntJetzt kostenlos streamen

Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under

Folge vom 08.05.2024: Die Jagd beginnt

Ab 12

Nach den kalten Wintermonaten haben die Schlangen an der Ostküste Australiens nur eines im Sinn: fressen! Und dabei kommen sie mitunter auch den Menschen gefährlich nah. Das heißt, für Julia Baker gibt es in Brisbane jede Menge Arbeit zu erledigen. Bei dem Versuch, einen Riesenpython einzufangen, muss die deutsche Auswanderin sehr vorsichtig zu Werke gehen. Denn auch Würgeschlangen können kräftig zubeißen. Und der nächste Einsatz führt Julia und ihren Mann John in ein Industriegebiet. Dort hat sich ein Reptil im Kasten einer Klimaanlage versteckt.

