Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under
Folge vom 08.05.2024: Die Jagd beginnt
45 Min.Folge vom 08.05.2024Ab 12
Nach den kalten Wintermonaten haben die Schlangen an der Ostküste Australiens nur eines im Sinn: fressen! Und dabei kommen sie mitunter auch den Menschen gefährlich nah. Das heißt, für Julia Baker gibt es in Brisbane jede Menge Arbeit zu erledigen. Bei dem Versuch, einen Riesenpython einzufangen, muss die deutsche Auswanderin sehr vorsichtig zu Werke gehen. Denn auch Würgeschlangen können kräftig zubeißen. Und der nächste Einsatz führt Julia und ihren Mann John in ein Industriegebiet. Dort hat sich ein Reptil im Kasten einer Klimaanlage versteckt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.