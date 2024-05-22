Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under

DMAX
Folge vom 22.05.2024
Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under

Folge vom 22.05.2024: Angst

45 Min.
Ab 12

Im späten Frühling, wenn die Temperaturen fast die 30-Grad-Marke erreichen, häufen sich in Down Under die Notrufe. Denn Schlangen sind wechselwarme Tiere. Wenn es wärmer wird, sind sie deutlich aktiver. Und auf ihren Streifzügen wagen sie sich auch in die Lebensbereiche der Menschen vor. Der erste Einsatz des Tages führt Julia Baker in das Haus einer Kundin. Emilys Hunde haben im Sofa eine Schlangenhaut aufgespürt und das Möbelstück daraufhin in Stücke gerissen. Befindet sich das Reptil noch im Gebäude? Und in einer Garage droht Gefahr durch eine Giftnatter.

