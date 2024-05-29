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Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under

Blaue Zungen und haarige Beine

DMAXFolge vom 29.05.2024
Blaue Zungen und haarige Beine

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Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under

Folge vom 29.05.2024: Blaue Zungen und haarige Beine

44 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12

An der dicht besiedelten Ostküste Australiens kommt es beinahe täglich zu Begegnungen zwischen Menschen und Schlangen. Dort packt Julia Baker bei ihrem ersten Einsatz in dieser Folge die Leiter aus. Ein Python hat in einem Vorgarten einen Vogel gejagt. Jetzt hängt das Tier in der Baumkrone. Beim nächsten Auftrag ist ebenfalls volle Konzentration gefragt. Denn Rotbäuchige Schwarzottern sind giftig. Und in einer Waschküche hat es sich ein Blauzungenskink gemütlich gemacht. Um ihre Angst vor Spinnen zu überwinden, legt sich Julia obendrein ein neues Haustier zu.

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