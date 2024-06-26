Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under

DMAX
Folge vom 26.06.2024
Folge vom 26.06.2024
Ab 12

Der Nachwuchs einer Östlichen Braunschlange versteckt sich in Down Under in einer Garage. Bei diesem riskanten Einsatz darf sich Julia Baker keinen Fehlgriff erlauben. Denn das Gift der Jungtiere ist genauso tödlich wie das der ausgewachsenen Reptilien. Und wie schlägt sich ihr neuer Praktikant? Die deutsche Auswanderin hat Conway vor einigen Wochen auf einer Dingo-Safari auf der Sandinsel K'Gari kennengelernt. Mit Wildhunden kennt sich der gebürtige Australier bestens aus. Aber wie man bei einer Schlange richtig zupackt, muss Conway erst lernen.

