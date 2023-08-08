Mareike & Cassandra: 15 Brausetabletten auf einen Holzspatel stapeln - geht das?Jetzt kostenlos streamen
Die Stapelshow
Folge 1: Mareike & Cassandra: 15 Brausetabletten auf einen Holzspatel stapeln - geht das?
97 Min.Folge vom 08.08.2023Ab 6
Mareike und Cassandra sind Freundinnen seit Kindergartenzeiten. Das kann auch keine Hochstapelei trennen. Oder? Wie viele aufblasbare Faultiere schaffen Cassandra und Faultier-Fan Mareike? Wer von beiden stapelt einzeln 15 Brausetabletten auf einen Holzspatel, den die andere im Mund hält? Können Robert und Amira zwölf Highheels aufeinanderstapeln? Und wie schwer kann es für Jonas und Lena sein, 13 Kissen zu einem Turm zu stapeln, der mindestens drei Sekunden lang nicht kippt?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Stapelshow
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben