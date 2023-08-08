Zum Inhalt springenBarrierefrei
97 Min.Folge vom 08.08.2023Ab 6

Mareike und Cassandra sind Freundinnen seit Kindergartenzeiten. Das kann auch keine Hochstapelei trennen. Oder? Wie viele aufblasbare Faultiere schaffen Cassandra und Faultier-Fan Mareike? Wer von beiden stapelt einzeln 15 Brausetabletten auf einen Holzspatel, den die andere im Mund hält? Können Robert und Amira zwölf Highheels aufeinanderstapeln? Und wie schwer kann es für Jonas und Lena sein, 13 Kissen zu einem Turm zu stapeln, der mindestens drei Sekunden lang nicht kippt?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

