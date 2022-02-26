Elke & Shanice: Wie schwer kann es sein, sieben Chips-Tüten zu stapeln?Jetzt kostenlos streamen
Die Stapelshow
Folge 3: Elke & Shanice: Wie schwer kann es sein, sieben Chips-Tüten zu stapeln?
118 Min.Folge vom 26.02.2022Ab 6
"Die Stapelshow" geht in die nächste Runde: In der neuen ProSieben-Gameshow mit Matthias Opdenhövel wird alles gestapelt, was man sich vorstellen kann - und manches, das unvorstellbar scheint. Schaffen es die Ex-Cheerleaderinnen Linda und Julia, 12 Planschbecken übereinander zu stapeln? Können Jeremy und Christoph 2 Millionen und 90 D-Mark in ein Türmchen verwandeln?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Stapelshow
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben