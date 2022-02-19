Hartwig & Jörg: Können sie in fünf Minuten 17 Tupperdosen stapeln?Jetzt kostenlos streamen
Die Stapelshow
Folge 2: Hartwig & Jörg: Können sie in fünf Minuten 17 Tupperdosen stapeln?
130 Min.Folge vom 19.02.2022Ab 6
Gastgeber Matthias Opdenhövel verspricht bis zu 100.000 Euro - fürs Hochstapeln. Und gestapelt wird alles, was man sich vorstellen kann. Wie viele Kassetten schaffen die Retro-Fans Yvonne und Maurice? Wer von ihnen drapiert einzeln 10 Tabletten mit einer Pinzette auf einer kleinen Stele? Können Hartwig und Jörg aus Niedersachsen 100 Wäscheklammern stapeln? Und wie schwer kann es für die Schalke-Fans Momo und Frank sein, vier Kartoffeln aufeinander zu stapeln?
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben