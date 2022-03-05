Die Stapelshow
Folge 4: Episode 4
120 Min.Folge vom 05.03.2022Ab 6
Wer hoch stapelt, gewinnt und darf mit 100.000 Euro nach Hause gehen. Hier wird alles gestapelt, was man sich vorstellen kann: brennende Briketts, Sektflaschen, Couchtische, Zuckerwürfel mit dem Mund, Verkehrshütchen auf einem Bagger, Cornflakes, Seifenblasen und vieles mehr. In Zweierteams stellen sich die Kandidat:innen verschiedenen nervenaufreibenden Stapel-Games. Wie viel trauen sie sich selbst zu? Und wer hält am Ende die Balance und beweist das ruhigste Händchen?
Die Stapelshow
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben