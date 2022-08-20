Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 20.08.2022: Anne und Kicker
22 Min.Folge vom 20.08.2022
Auf der Suche nach mehr Platz: Einer Familie mit Hund ist ihr Haus in Uptown New Orleans zu klein geworden. Ihr Wunsch ist ein außergewöhnliches Haus in Toplage mit mindestens fünf Zimmern und drei Bädern, das in der Nähe ihrer Familie, Freunde und der Schule liegt. Mit einem Budget von 800.000 Dollar macht sich Supermaklerin Brittany Picolo-Ramos auf die Suche nach dem Traumhaus. Nebenbei haben Brittany und ihr Team den Auftrag erhalten, ein Haus aufzuhübschen, das sich nicht verkauft. Brittany plant, es mit nur 1.500 Dollar in ein modernes Familienzuhause zu verwandeln.
