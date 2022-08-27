Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Supermaklerin von New Orleans

HGTV Folge vom 27.08.2022
23 Min. Folge vom 27.08.2022

Die ehemals ersten Kunden von Brittany Picolo-Ramos, Jessica und Adam, brauchen mit dem Heranwachsen ihrer Kinder mehr Platz. Sie wollen das Großstadtleben gegen ein alleinstehendes Haus am Lake Pontchartrain tauschen und wünschen sich fünf Zimmer und ein Büro. Brittany zeigt der Familie tolle Villen mit beeindruckender Aussicht. Außerdem arbeiten Brittany und ihr Team daran, ein historisches Anwesen im French Quarter wieder zum Leben zu erwecken. Der derzeitige Zustand der Immobilie ist den meisten Interessent:innen etwas zu persönlich, sodass Brittany einen neutralen Raum mit schöner Deko plant.

