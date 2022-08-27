Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 27.08.2022: Jessica und Adam
23 Min.Folge vom 27.08.2022
Die ehemals ersten Kunden von Brittany Picolo-Ramos, Jessica und Adam, brauchen mit dem Heranwachsen ihrer Kinder mehr Platz. Sie wollen das Großstadtleben gegen ein alleinstehendes Haus am Lake Pontchartrain tauschen und wünschen sich fünf Zimmer und ein Büro. Brittany zeigt der Familie tolle Villen mit beeindruckender Aussicht. Außerdem arbeiten Brittany und ihr Team daran, ein historisches Anwesen im French Quarter wieder zum Leben zu erwecken. Der derzeitige Zustand der Immobilie ist den meisten Interessent:innen etwas zu persönlich, sodass Brittany einen neutralen Raum mit schöner Deko plant.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.