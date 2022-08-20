Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 20.08.2022: Brandy und Chandler
22 Min.Folge vom 20.08.2022
Chandler und Brandy wollen ihr kleines Stadthaus verlassen und in ein größeres Haus etwas weiter außerhalb ziehen. Die beiden haben unterschiedliche Geschmäcker und ein kleines Budget, aber ein gemeinsames Ziel: Sie wollen eine Immobilie kaufen, bei der sie mehr für ihr Geld bekommen. Brittany Picolo-Ramos begibt sich auf die Suche nach einem zweistöckigen Haus mit vier Zimmern, zwei Bädern und viel Stauraum. Außerdem haben Brittany und ihr Team die Aufgabe, eine langweilig aussehende Eigentumswohnung im begehrten Viertel Marigny in ein cooles Objekt zu verwandeln, das sich schnell verkauft.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
