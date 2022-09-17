Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 17.09.2022: Margeau und Vince
23 Min.Folge vom 17.09.2022
Ein Paar zieht zurück ins charmante New Orleans und sucht ein großes Haus mit mindestens vier Zimmern und zwei Bädern. Margeau ist Designerin und liebt Häuser im viktorianischen Stil und Vince wünscht sich hohe Decken und freigelegte Ziegel – eine Architektur, die typisch für New Orleans ist. Da die beiden viel reisen, wollen sie ein Haus, das sie auch vermieten könnten. Mit diesen Wünschen macht sich Brittany auf die Suche nach dem Traumhaus der beiden. Außerdem verleiht sie einem Herrenhaus im French Quarter mit Farbakzenten und Blumen einen guten ersten Eindruck.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.