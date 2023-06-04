Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Temmers - Reich wie Scheich

Staffel 02 Folge 01: Welcome to Miami

ATVStaffel 2Folge 1vom 04.06.2023
Staffel 02 Folge 01: Welcome to Miami

Die Temmers - Reich wie Scheich

Folge 1: Staffel 02 Folge 01: Welcome to Miami

48 Min.Folge vom 04.06.2023Ab 6

Laut hallt es durch Walters Villa, wenn er täglich nach seiner großen Liebe “SUSI“ ruft. Doch diesmal ist es die pure Verzweiflung, denn er findet seinen Koffer nicht, den sein Putzteufel für ihn gepackt hat. Es geht für die beiden nach Amerika - ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Von Miami aus wollen die Temmers ihre Geschäfte machen. In Miami angekommen ist die Enttäuschung groß, das Hotelzimmer ist nicht gut genug. Kein Wunder, kostet die Suite doch weniger als das Outfit, das die beiden Millionäre (vor allem Walter) gerade am Leib tragen. Schuld daran ist natürlich Susi, denn sie hat mit ihrer Sparsamkeit das Zimmer gebucht. Das gefällt Walter gar nicht. Seine Devise ist, mehr zu verdienen als sich arm zu sparen. Aber egal, heute muss Walter einmal ohne Susi auskommen. Er plant nämlich eine große Überraschung für seine große Liebe.

ATV
