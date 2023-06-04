Staffel 02 Folge 01: Welcome to MiamiJetzt kostenlos streamen
Die Temmers - Reich wie Scheich
Folge 1: Staffel 02 Folge 01: Welcome to Miami
Laut hallt es durch Walters Villa, wenn er täglich nach seiner großen Liebe “SUSI“ ruft. Doch diesmal ist es die pure Verzweiflung, denn er findet seinen Koffer nicht, den sein Putzteufel für ihn gepackt hat. Es geht für die beiden nach Amerika - ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Von Miami aus wollen die Temmers ihre Geschäfte machen. In Miami angekommen ist die Enttäuschung groß, das Hotelzimmer ist nicht gut genug. Kein Wunder, kostet die Suite doch weniger als das Outfit, das die beiden Millionäre (vor allem Walter) gerade am Leib tragen. Schuld daran ist natürlich Susi, denn sie hat mit ihrer Sparsamkeit das Zimmer gebucht. Das gefällt Walter gar nicht. Seine Devise ist, mehr zu verdienen als sich arm zu sparen. Aber egal, heute muss Walter einmal ohne Susi auskommen. Er plant nämlich eine große Überraschung für seine große Liebe.
