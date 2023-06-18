Staffel 02 Folge 03: Das Haus am MeerJetzt kostenlos streamen
Die Temmers - Reich wie Scheich
Folge 3: Staffel 02 Folge 03: Das Haus am Meer
Diesmal geht es um teure Luxusimmobilien, die Walter und Susi kaufen wollen. Geld scheint keine Rolle zu spielen. Die erste Immobilie kostet rund 16,5 Millionen Dollar und ist 600 Quadratmeter groß. Sie liegt direkt am Wasser und haut Walter und Susi buchstäblich vom Hocker. Die nächste Villa, die für 35.000 Dollar im Monat zu mieten ist, gefällt Walter gar nicht. Am liebsten würde er das Haus abreißen, aber der Vermieter ist dagegen. Also geht es erst einmal zurück zum Ocean Drive, wo Walter einen Zauberer für seine Susi sucht. Eine weitere Immobilie steht auf dem Plan und die kostet 41.000 Dollar im Monat. Ein echtes Schnäppchen, meint die Maklerin, denn die Lage ist unbezahlbar...
