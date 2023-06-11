Staffel 02 Folge 02: Käptn Walter und der BurgermeisterJetzt kostenlos streamen
Die Temmers - Reich wie Scheich
Folge 2: Staffel 02 Folge 02: Käptn Walter und der Burgermeister
Walter und Susi Temmer sind in Miami und treffen den Burgermeister der Stadt. Ein Österreicher mit deutschen Wurzeln, der illegal nach Amerika eingewandert ist und sich nun zum Millionär mit seinem Burger Lokal hochgearbeitet hat. Walter ist begeistert und bespricht gleich ein paar Geschäftsideen mit ihm. Danach machen Walter und Susi eine Bootsfahrt, um sich die Villen von Miami anzusehen. Die beiden wollen sich selbst eine Luxusimmobilie kaufen und diese vom Wasser aus betrachten. Nach der Bootsfahrt treffen sie Thomas List, ein Österreicher, der in Miami eine Destillerie eröffnet hat. Mittlerweile verkauft er weltweit rund 5 Millionen Flaschen seines Bourbons. Aber es geht nicht nur ums Geschäft, sein Sohn Le Roy gibt einen Einblick in das Leben eines Millionärssohns in Miami. Regelmäßig geht er mit seinen Freunden auf Python- und Alligatorenjagd. Wenn ihm das zu viel Action ist, setzen sie sich ins Boot und fahren 3 Stunden nach Havanna zum Chillen. Mehr dazu bei den Temmers Reich wie Scheich.
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