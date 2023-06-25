Staffel 02 Folge 04: Brennende Shots und rauchende ColtsJetzt kostenlos streamen
Die Temmers - Reich wie Scheich
Folge 4: Staffel 02 Folge 04: Brennende Shots und rauchende Colts
Die letzte Folge von Temmers Scheichreich ist hochexplosiv. Walter und Susi besuchen Thomas List in seiner Schnapsbrennerei. Nach einer Führung werden die beiden in einen typisch amerikanischen Sportclub eingeladen: Auf die Shooting Range. Beim Schießen zeigt sich, dass Susi die Gefährlichere von den beiden ist. Zurück in Miami will Walter endlich seine Überraschung für Susi machen. Das Problem: Er hat keinen Zauberer und auch sonst keine zündende Idee. Also geht er in einen schrillen Laden, der Hemden mit tausenden von Glitzersteinen verkauft. Aber nicht um Susi etwas zu kaufen, nein, er kauft sich ein Shirt, das ihm gefällt und das gleich doppelt, damit Susi auch im Partnerlook gehen kann. Wie toll, oder? Wie Susi wohl darauf reagiert? Außerdem besichtigt Walter die nächste Immobilie und ist begeistert. Das Problem: Es kostet nur etwa 5 Millionen Dollar. Das ist ihm fast zu wenig.
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