Die Temmers - Reich wie Scheich
Folge 1: Party auf Mallorca
47 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 6
Das Millionärspaar macht Urlaub auf Mallorca. Party am Ballermann mit Lorenz Büffel und Antonia stehen auf dem Programm. Selfmade-Millionär Walter lässt sich kein gutes Geschäft und keine Party entgehen. Seine Susi passt sowieso auf ihn auf.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen