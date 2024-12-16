Die Rückkehr von Käptn WalterJetzt kostenlos streamen
Die Temmers - Reich wie Scheich
Folge 4: Die Rückkehr von Käptn Walter
49 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 6
Walter hat am letzten Urlaubstag noch eine Yacht gemietet und macht mit Susi einen Ausflug in den Sonnenuntergang. Das ist der Plan, aber die Crew überlässt ihm kurz das Ruder und schon kommt er einem anderen Boot ziemlich nahe.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Die Temmers - Reich wie Scheich
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
