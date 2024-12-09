Die Temmers - Reich wie Scheich
Folge 3: Klippenspringer Walter
49 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 6
Die Temmers treffen auf Mallorca eine Immobilienmaklerin, die ihnen in den nächsten Tagen einige Villen zeigen soll. Und es wäre nicht Walter, wenn er ihr nicht auch gleich ein Geschäft vorschlagen würde. Susi hat auch noch eine kleine Überraschung für ihren Walter. Sie lädt ihn zum Klippenspringen ein.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Temmers - Reich wie Scheich
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen