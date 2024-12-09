Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Temmers - Reich wie Scheich

PULS 4Staffel 3Folge 3vom 09.12.2024
49 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 6

Die Temmers treffen auf Mallorca eine Immobilienmaklerin, die ihnen in den nächsten Tagen einige Villen zeigen soll. Und es wäre nicht Walter, wenn er ihr nicht auch gleich ein Geschäft vorschlagen würde. Susi hat auch noch eine kleine Überraschung für ihren Walter. Sie lädt ihn zum Klippenspringen ein.

