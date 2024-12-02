Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Temmers - Reich wie Scheich

PULS 4Staffel 3Folge 2vom 02.12.2024
Folge 2: Der Ballermann ruft

48 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 6

Das Millionärspaar macht Urlaub auf Mallorca. Lorenz Büffel und Antonia sind auch dabei. Er wird in die Backstage-Villa des Megaparks eingeladen. Hier haben schon viele Stars gefeiert. Walter und Susi winken fröhlichen Urlaubern am Ballermann zu und Walter präsentiert seinen neuen Hit.

