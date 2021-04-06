Die Tierärzte von Houston
Folge vom 06.04.2021: Wettkampf der Docs
44 Min.Folge vom 06.04.2021Ab 12
Minischwein Piper wird mit Verdacht auf Räude ins Tierkrankenhaus eingeliefert. Aber ist der Milben-Alarm möglicherweise ein falscher? Dr. Blue nimmt den Gehörgang des Borstentiers unter die Lupe und stellt fest, dass Unmengen von Ohrenschmalz Pipers Kratzattacken ausgelöst haben. Auch in dieser Folge: Hedgy, ein afrikanischer Weißbauchigel, benötigt eine Ernährungsumstellung und bei Zwergpinscher Lucky müssen die Gelenke eingerenkt werden. Später treten die Docs zur Klinik-Olympiade an. Liegestützen, Seilspringen und Hindernisparcours: Das Workout im Tierkrankenhaus bringt jede Menge Fun und sorgt für extra Fitness!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.