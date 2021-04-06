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Die Tierärzte von Houston

Wettkampf der Docs

TLCFolge vom 06.04.2021
Wettkampf der Docs

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Die Tierärzte von Houston

Folge vom 06.04.2021: Wettkampf der Docs

44 Min.Folge vom 06.04.2021Ab 12

Minischwein Piper wird mit Verdacht auf Räude ins Tierkrankenhaus eingeliefert. Aber ist der Milben-Alarm möglicherweise ein falscher? Dr. Blue nimmt den Gehörgang des Borstentiers unter die Lupe und stellt fest, dass Unmengen von Ohrenschmalz Pipers Kratzattacken ausgelöst haben. Auch in dieser Folge: Hedgy, ein afrikanischer Weißbauchigel, benötigt eine Ernährungsumstellung und bei Zwergpinscher Lucky müssen die Gelenke eingerenkt werden. Später treten die Docs zur Klinik-Olympiade an. Liegestützen, Seilspringen und Hindernisparcours: Das Workout im Tierkrankenhaus bringt jede Menge Fun und sorgt für extra Fitness!

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