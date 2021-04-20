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Die Tierärzte von Houston

Ente gut, alles gut

TLCFolge vom 20.04.2021
Ente gut, alles gut

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Die Tierärzte von Houston

Folge vom 20.04.2021: Ente gut, alles gut

44 Min.Folge vom 20.04.2021Ab 12

Meerschweinchen sind tolle Haustiere. Sie sind klein, süß und Kinder können durch die putzigen Nager lernen Verantwortung zu übernehmen. Um für Lehrerin Linda ein paar passende „Schulschweinchen“ aufzutreiben, lässt Dr. Ross seine Kontakte zum Tierheim spielen. Später bekommt der Veterinär Besuch von Haubenente Baby. Halterin Lisa befürchtet, dass der 3-jährige Charakter-Erpel einen Fremdkörper verschluckt haben könnte, der jetzt im Entenhals feststeckt. Eine genauere Untersuchung sowie eine Röntgenaufnahme der Luftröhre soll Gewissheit über Babys Gesundheitszustand bringen.

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