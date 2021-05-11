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Die Tierärzte von Houston

Ein Welpe in Lebensgefahr

TLCFolge vom 11.05.2021
Ein Welpe in Lebensgefahr

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Die Tierärzte von Houston

Folge vom 11.05.2021: Ein Welpe in Lebensgefahr

44 Min.Folge vom 11.05.2021Ab 12

Boxer-Welpe Marshall ist mit deformierten Vorderpfoten zur Welt gekommen. Leidet der Kleine möglicherweise an Rachitis, die durch Vitamin-D-Mangel ausgelöst werden kann? Oder steckt eine Erbkrankheit dahinter? Tierarzt Dr. Ross nimmt den jungen Vierbeiner genau unter die Lupe, um die passende Therapie herauszufinden. Später muss Malteser Max wegen Verdacht auf Hundegrippe in Quarantäne und Katze Litters macht das Leben ihrer Freunde zur Hölle. Denn der gestresste Stubentiger uriniert wild im ganzen Haus herum. Ist der heimische Staubsaugerroboter für das Malheur verantwortlich?

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