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Die Tierärzte von Houston

Verliebt in ein Alpaka

TLCFolge vom 19.07.2022
Verliebt in ein Alpaka

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Die Tierärzte von Houston

Folge vom 19.07.2022: Verliebt in ein Alpaka

44 Min.Folge vom 19.07.2022Ab 12

Dr. Blue besucht eine Alpaka-Farm, um ein geschwächtes Tier in Augenschein zu nehmen. Denn nachdem Alpaka Elvira eine Art Fieberschub überstanden hat, der durch Hitzestress ausgelöst worden war, soll der Veterinär nun den Gesundheitszustand in einer Nachuntersuchung abklären. Auch in dieser Folge: Teju Shredder wird mit Abführmittel behandelt, um die Gedärme des Reptils wieder in Ordnung zu bringen, Hunde-Seniorin Bailey leidet unter einer Bronchitis, und Dr. Lavigne entfernt die Speicheldrüse eines Dackels.

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