Die Toten vom Bodensee: Der erste Fall
Die Toten vom Bodensee
Folge 32: Die Toten vom Bodensee: Der erste Fall
Ein brennendes Boot, eine düstere Legende, eine Leiche mit einer Maske und ein verzweifelter Bub, der in einer Grotte keltische Rituale vollzieht – etwas Unheimliches geht am Bodensee vor und bringt zwei Ermittler in ihrem ersten Fall zusammen. Inhalt: Ein Fischer geht auf seinem Boot plötzlich in Flammen auf und verbrennt bei lebendigem Leib. Am Wrack werden die unheimliche Maske einer keltischen Gottheit und ein Schriftzug in einer fremden, undefinierbaren Sprache gefunden. Aufgrund dieser geheimnisvollen Spuren kreuzen sich die Wege von Michael Oberländer aus Lindau (Matthias Koeberlin) und Hannah Zeiler aus Bregenz (Nora von Waldstätten) – zwei Kommissare, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch in dem grenzübergreifenden Fall sind die beiden dazu gezwungen, sich zu arrangieren. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie schnell auf den Bruder des Toten, Ludwig Pfeilschifter (Stephan Kampwirth). Er hatte vor 15 Jahren genau diese keltischen Masken in einer Grotte entdeckt – gemeinsam mit seiner Frau Christa (Doris Schretzmayer). Von deren Vater Walter (Karl Fischer) wurden die archäologischen Aktivitäten finanziert. Doch dieser will jetzt den Geldhahn zudrehen – und wird kurz darauf tot aufgefunden: grausam zugerichtet und an einem Baum hängend, neben ihm die zweite Maske. Bald kommen Hannah und Michael der Wahrheit ein kleines Stück näher. Sogar der Vorgesetzte der österreichischen Ermittlerin, Ernst Gschwendner (August Schmölzer), scheint in die Mordserie verwickelt zu sein. Besetzung: Matthias Koeberlin (Micha Oberländer) Nora Waldstätten (Hannah Zeiler) Peter Prager (Holger Dieckmann) August Schmölzer (Ernst Gschwendner) Hary Prinz (Thomas Komlatschek) Inez Bjørg David (Kim Oberländer) Anna Katharina Thomashoff (Luna Oberländer) Regie: Andreas Linke Drehbuch: Thorsten Wettcke Bildquelle: ORF/Graf Film/ZDF/Hendrik Heiden
