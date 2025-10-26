Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Toten vom Bodensee

Die Toten vom Bodensee: Familiengeheimnis

ORF2Staffel 1Folge 34vom 26.10.2025
Die Toten vom Bodensee: Familiengeheimnis

Die Toten vom Bodensee: FamiliengeheimnisJetzt kostenlos streamen

Die Toten vom Bodensee

Folge 34: Die Toten vom Bodensee: Familiengeheimnis

89 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 16

In einem grenzübergreifenden Bodensee-Fall werden Kommissarin Hanna Zeiler und ihr Kollege Micha Oberländer zu einem blutverschmierten Forsthaus gerufen. Dort liegt der Förster schwer verletzt – und Oberländer wird mit seiner eigenen Vergangenheit und alten Familiengeheimnissen konfrontiert. Bildquelle: ORF/Graf Film/Erika Hauri

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Toten vom Bodensee
ORF2
Die Toten vom Bodensee

Die Toten vom Bodensee

Alle 1 Staffeln und Folgen