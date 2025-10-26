Die Toten vom Bodensee: FamiliengeheimnisJetzt kostenlos streamen
Die Toten vom Bodensee
Folge 34: Die Toten vom Bodensee: Familiengeheimnis
89 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 16
In einem grenzübergreifenden Bodensee-Fall werden Kommissarin Hanna Zeiler und ihr Kollege Micha Oberländer zu einem blutverschmierten Forsthaus gerufen. Dort liegt der Förster schwer verletzt – und Oberländer wird mit seiner eigenen Vergangenheit und alten Familiengeheimnissen konfrontiert. Bildquelle: ORF/Graf Film/Erika Hauri
