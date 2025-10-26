Die Toten vom Bodensee: Der WunschbaumJetzt kostenlos streamen
Die Toten vom Bodensee
Folge 35: Die Toten vom Bodensee: Der Wunschbaum
Ein grausamer Mord wird an einem bekannten Ort, dem Wunschbaum, inszeniert – doch das ist erst der Anfang. Die Ermittler müssen ein tödliches Netz aus Rache und Hass entwirren, bevor der Täter erneut zuschlägt. Inhalt: Rebecca Jauer wird vergiftet und am regional bekannten „Wunschbaum“ auffällig inszeniert aufgefunden. Die Ermittlungen führen zu einer Baumschule, deren Besitzerin Rebecca zuvor einen Job bei ihrem Bruder Stefan Prixner verschafft hatte. Noch am selben Abend stirbt auch die Frau – ebenfalls durch das tödliche Gift. Bald wird klar: Eine Mordserie hält die Kommissare in Atem, und selbst Rebeccas Ex-Freund Oliver Lorenz gerät in Lebensgefahr. Die große Frage bleibt: Wer steckt hinter den tödlichen Verbindungen? Besetzung: Matthias Koeberlin (Micha Oberländer) Anna Werner Friedmann (Mara Eisler) Hary Prinz (Thomas Komlatschek) Stefan Pohl (Thomas Egger) Miriam Stein (Saskia Prixner) Julian Looman (Stefan Prixner) Kenda Hmeidan (Malika Yassim) Philip Birnstiel (Anton Jauer) Emanuel Fellmer (Oliver Lorenz) Regie: Michael Schneider Drehbuch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep Bildquelle: ORF/Graf-Film/Manuel Paul Riesterer
