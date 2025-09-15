Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tudors

Folge 2

53 Min.Ab 12

Die Könige von England und Frankreich treffen sie zu einem Gespräch, bei dem sie schließlich doch einen Friedensvertrag unterzeichen. Allerdings stellt sich schon bald heraus, dass dieser nicht von langer Dauer sein wird. Unterdessen droht Henry auch von anderer Seite Gefahr: Herzog von Buckingham plant ein Attentat auf den König, um sich die Krone zu sichern. Und Königin Katharina fürchtet um ihre Ehe, weil sie Henry noch keinen Sohn schenken konnte.

