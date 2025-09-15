Die Tudors
Folge 7: Folge 7
55 Min.Ab 12
In England verbreitet sich das gefürchtete Schweißfieber - die Seuche kostete bereits ein Menschenleben am Hof. Da der Papst immer noch nicht in die Scheidung von Henry einwilligt, soll ein Kirchengericht nach Abklingen des Schweißfiebers einberufen werden. England hat das Bündnis mit Frankreich erneuert, um gegen den Kaiser vorzugehen. Während Henry versucht, sich weit weg auf seinem Landschloss vor einer Infektion mit der Seuche zu schützen, erkrankt Anne ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Tudors
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren