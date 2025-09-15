Die Tudors
Folge 9: Folge 9
49 Min.Ab 12
Das Kirchengericht vertagt die Entscheidung. Henry beginnt, Kardinal Wolsey zu verdächtigen und gibt ihm die Schuld für die schlecht verlaufenden Verhandlungen. Wolsey ahnt noch nichts davon. Ihm wird jedoch klar, dass der Papst niemals Henrys Scheidung zustimmen wird und kurze Zeit später wird der Kardinal all seiner Ämter enthoben. Währenddessen muss Henry mit einem schweren Schicksalsschlag fertig werden: Seine Schwester Margaret stirbt an Schwindsucht.
