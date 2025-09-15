Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tudors

Folge 2

Staffel 2Folge 2
56 Min.Ab 12

König Henry zwingt den Klerus trotz dessen heftiger Gegenwehr in die Knie. Die Papsttreuen, darunter More und Fisher, sind verzweifelt. Für sie bedeutet das das Ende der Kirche in England. Thomas Cranmer wird als Gesandter an den Hof Kaiser Karls geschickt. Um Anne vor den europäischen Könighäusern als nächste Königin von England zu legitimieren, reist der König mit großem Gefolge nach Frankreich. Anne ist zuvor noch zur Marquess of Pembroke ernannt worden ...

