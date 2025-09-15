Die Tudors
Folge 9: Folge 9
52 Min.Ab 12
Das Kind, das Anne verloren hat, war ein missgebildeter Junge. Henry ist entsetzt und Anne sinkt massiv in der Gunst ihres mächtigen Mannes. Weder König Francis noch Kaiser Karl kommen ihr zu Hilfe. Als Charles Brandon dem König berichtet, dass Anne sich angeblich mit anderen Männern unsittlich vergnügt, eskaliert die Situation völlig. Jane Seymour ist es, der König Henry nun offiziell den Hof macht. Und Anne landet schließlich im Tower ...
Die Tudors
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
