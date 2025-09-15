Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sony PicturesStaffel 2Folge 9
Folge 9: Folge 9

52 Min.Ab 12

Das Kind, das Anne verloren hat, war ein missgebildeter Junge. Henry ist entsetzt und Anne sinkt massiv in der Gunst ihres mächtigen Mannes. Weder König Francis noch Kaiser Karl kommen ihr zu Hilfe. Als Charles Brandon dem König berichtet, dass Anne sich angeblich mit anderen Männern unsittlich vergnügt, eskaliert die Situation völlig. Jane Seymour ist es, der König Henry nun offiziell den Hof macht. Und Anne landet schließlich im Tower ...

