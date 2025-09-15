Die Tudors
Folge 8: Folge 8
51 Min.Ab 12
Jane Seymour kommt an den Hof, und Königin Anne schöpft schnell Verdacht, dass Henry Interesse an ihr hat. Bei einem Turnier wird Henry beim Lanzenstechen unter seinem Pferd begraben. Er schwebt bewusstlos zwischen Leben und Tod - erholt sich schließlich jedoch. Es kommt zu einem Techtelmechtel zwischen Henry und Jane. Als Anne davon erfährt, erleidet sie eine Fehlgeburt. Henry beschließt, sich eine neue Frau zu nehmen, die ihm endlich einen männlichen Erben schenken soll ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Tudors
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren