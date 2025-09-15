Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sony Pictures
Staffel 3
Folge 4
48 Min.
Ab 12

Die bösen Gerüchte um den einflussreichen Lordsiegelbewahrer Thomas Cromwell werden immer lauter. Es heißt, dass sich der zweitmächtigste Mann des Landes in Ausübung seines Amts bereichert. Angeblich plündert Cromwell privat die katholischen Klöster, die er im Auftrag der reformatorischen Bestrebungen des Königs schließt. Henry VIII. hat jedoch derzeit keine Zeit für Staatsgeschäfte. Seine Gemahlin Jane steht kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes ...

