Die Tudors

Folge 6

Staffel 3Folge 6
53 Min.Ab 12

Der König begibt sich auf Brautschau. In ganz Europa sind Emmissäre unterwegs, um die höheren Töchter auf ihre Eignung überprüfen. Während Cromwell dabei protestantische Fürstenhäuser im Blick hat, will sich Henry nicht darauf festlegen lassen. Der König zeigt erneut sein gnadenloses Wesen in Bezug auf seine politischen Gegner: Da sich der einflussreiche Kardinal Pole ins Ausland abgesetzt hat, lässt der rachsüchtige Monarch dessen Mutter, Bruder und Neffen hinrichten.

