Die Tudors
Folge 8: Folge 8
51 Min.Ab 12
Der Palast steht vor weiteren großen Umwälzungen: Henry wird nicht warm mit seiner neuen Königin Anna. Diese Lage nutzt sein Berater Charles Brandon aus, um endlich seinen Widersacher Cromwell aus dem Wege zu räumen. Er plant, den zweitmächtigsten Mann des Landes des Hochverrates anzuklagen. Gleichzeitig muss die rechtliche Grundlage für einen Annullierung der Ehe mit Anna gefunden werden, denn der Monarch vergnügt sich bereits mit der Teenager-Prostituierten Catherine Howard.
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
