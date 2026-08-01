Alles zum Thema Altersvorsorgedepot mit Daniel EngelbartsJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 01.08.2026: Alles zum Thema Altersvorsorgedepot mit Daniel Engelbarts
29 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Ab 2027 wird die Riester-Rente durch das neue Altersvorsorgedepot ersetzt. Spar-Detektiv und Verbraucherexperte Daniel Engelbarts beantwortet die Fragen zu alten Verträgen, Kosten und was sich für den Sparer ändert.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: SAT.1