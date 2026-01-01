Vor TV
Digital Spezial - eine SAT.1-Frühstücksfernsehen-Rubrik
Ab 6
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Digital Spezial - eine SAT.1-Frühstücksfernsehen-Rubrik
"Digital Spezial - eine SAT.1-Frühstücksfernsehen-Rubrik" vertieft die Themen, die im SAT.1-Frühstücksfernsehen den Nerv des Morgens treffen. Was on air angerissen wird, bekommt digital mehr Raum, mehr Hintergründe und mehr Einordnung. Wir diskutieren weiter, fragen genauer nach und liefern zusätzliche Perspektiven, die im schnellen Live Programm oft keinen Platz finden. So wird aus dem Impuls des Morgens ein digitales Format mit Tiefe, Relevanz und echtem Mehrwert.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: SAT.1