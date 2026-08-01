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Digital Spezial - eine SAT.1-Frühstücksfernsehen-Rubrik

Manosphere: Frauenhass im Netz

SAT.1Folge vom 01.08.2026
Manosphere: Frauenhass im Netz

Manosphere: Frauenhass im NetzJetzt kostenlos streamen

Digital Spezial - eine SAT.1-Frühstücksfernsehen-Rubrik

Folge vom 01.08.2026: Manosphere: Frauenhass im Netz

20 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Verherrlichung traditioneller Rollenbilder, frauenfeindliche Ansichten und gezielte Stimmungsmache gegen Gleichberechtigung: In dieser Folge von geht es um ein Phänomen, das in sozialen Netzwerken immer sichtbarer wird: die sogenannte "Manosphere". Dabei verbinden wir das Gespräch, das Marie Helmschmied bereits im TV zu diesem Thema geführt hat, mit der wissenschaftlichen Einordnung von Paula Matlach. Sie erklärt, was hinter der Manosphere steckt.

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