CrispyRob holt sich Hilfe bei Alexander Wulf

Folge 1: CrispyRob holt sich Hilfe bei Alexander Wulf

28 Min.Ab 6

In der ersten Vorbereitungs-Folge der neuen Staffel von Dinner Duell geht es direkt festlich zu! YouTube-Star CrispyRob bekommt Unterstützung von Sternekoch Alexander Wulf, der ihm zeigt, wie man die legendäre russische Borschtsch-Suppe perfekt zubereitet. Rob, bekannt für seine kreativen Küchenabenteuer, taucht mit Wulfs Hilfe in die Geheimnisse dieses traditionellen Gerichts ein - von der richtigen Zubereitung der roten Beete bis hin zu den perfekten Aromen.

